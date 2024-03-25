Uludağ Teleferik Seferlerine 5 Gün Ara Verilecek

BMW, tarihindeki en yüksek işletme karını elde etti

Alman otomobil üreticisi BMW, şirket tarihindeki en yüksek işletme karını elde ettiğini açıkladı. BMW, bu rekor kar ile birlikte önümüzdeki iki yılda yeni teknolojilere ve tesislere yapılacak büyük yatırımlara odaklanıyor. BMW CEO'su Oliver Zipse, 2025 yılından itibaren piyasaya süreceği 'Neue Klasse' (Yeni Sınıf) modellerinin planlarını duyurdu. Elektrikli bir SUV modelini tanıtan Zipse, BMW'nin bu yeni modelle sadece araçların tahrik sistemini değil, aynı zamanda tasarım ve iç mekanını da kökten değiştireceğini ifade etti. BMW'nin bu rekor kar ve büyük yatırımlarla elektrikli araç pazarında daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.