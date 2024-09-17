Uluslararası Mal Kodlama Sistemi Yürürlüğe Girdi

Ekonomi

Mal tanımı ve kodlama sisteminde uluslararası uyumu içeren sözleşme sınıflandırma görüşlerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli sınıflandırma görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 2 Ekim 2023 tarihli ve 7664 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasını içeriyor.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme'ye Türkiye de taraf olduğundan Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin uygulanmasında Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) görüşlerine uyum sağlanarak, çalışmalarda tekdüzeliğin temin edilmesi önem taşıyor.

Bahsi geçen Karar ile DGÖ Armonize Sistem Komitesince muhtelif tarihlerde "Sınıflandırma Avileri Kompendiyumu" adıyla duyurulan sınıflandırma görüşlerinin ulusal tarife mevzuatına aktarılması sağlandı.

?