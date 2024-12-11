UNDP Heyeti Gaziantep Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

UNDP Heyeti Gaziantep Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

UNDP Heyeti Gaziantep Sanayi Odası\'nı Ziyaret Etti

UNDP heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'ndaki sürdürülebilir kalkınma projelerini ele aldı.

11.12.2024 15:56
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Birleşik Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan'dan oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak, Bora Tezel ve GSO Genel Sekreter Yusuf İzzettin İymen ile bir araya geldi.

Ziyarette GSO'nun yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projelerle Gaziantep sanayisinin güçlü iş gücü ve yenilikçi üretim yapısı arasında kurulabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Gaziantep ve ülke sanayisini daha ileriye taşımak, yeniliklere açık olup sürdürülebilir kılmak amacıyla GSO olarak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep Türkiye'nin ihracatında ve sanayisinde oynadığı öncü rol üstlenmektedir. UNDP gibi uluslararası kuruluşlarla ortak projeler sürdürmek hem şehrimiz hem de ülkemiz sanayisi için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Bölgedeki sanayicilerin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yenilikçilik konularındaki çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da Gaziantep'in bu alanlarda sunduğu modelin, diğer bölgeler için de ilham kaynağı olabileceği ifade ederek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye ve Yönetim Kurulu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi UNDP Heyeti Gaziantep Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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