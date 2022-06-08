Ürdün: Avrupa ile Kuzey Afrika arasında elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün: Avrupa ile Kuzey Afrika arasında elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz

08.06.2022 16:32
Ürdün: Avrupa ile Kuzey Afrika arasında elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz

Ürdün hükümeti, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dünyadaki enerji arzının zorlukları gölgesinde Avrupa ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında elektrik bağlantı noktası olmak için çaba gösterdiklerini duyurdu.

Ürdün hükümeti, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dünyadaki enerji arzının zorlukları gölgesinde Avrupa ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında elektrik bağlantı noktası olmak için çaba gösterdiklerini duyurdu.

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Ürdün ve Almanya hükümetlerinin Ölü Deniz bölgesinde, 700 uluslararası ismin katılımıyla, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele ve iklimi koruma konulu düzenlediği konferansta konuştu.

Harabişe, ülkesinin bölgesel olarak her çeşit enerji alışverişinin odağında olmayı hedeflediğini kaydetti.

Komşu ülkelerle mevcut elektrik ara bağlantı projelerinin, ulaşmaya çalıştıkları vizyonun çekirdeğini oluşturduğunu belirten Harabişe, "Bölgesel elektrik şebekelerinin kurulması yoluyla tüm ülkeler arasında elektrik entegrasyonunu sağlamak için Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri arasında bir elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz." dedi.

Harabişe ayrıca, yüksek fiyatlar ve arz eksikliğinin yarattığı zorlukların gölgesinde dünyadaki enerji arz güvenliğini sağlamak için ortak eylem çağrısında bulundu.

Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de, konferansın açılışında yaptığı konuşmadaa, enerjide yaşanan fiyat enflasyonu ile yenilenebilir enerjinin öneminin daha da arttığını söyledi.

Ukrayna- Rusya savaşından sonra Avrupa'da enerji fiyatları çok yükseldiğine dikkat çeken Habeck, "Petrol fiyatlarındaki önemli artışla birlikte, dünyanın tüm ülkeleri yenilenebilir enerjiden yararlanabilir. Bu da ekonomilerinin büyümesine katkıda bulunur." diye konuştu.

Bakan Habeck, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında enerji iş birliğinde umut verici ve büyük bir potansiyel olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ilk ray kaynak töreni Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ilk ray kaynak töreni
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Ürdün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ürdün: Avrupa ile Kuzey Afrika arasında elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışma için hırslanan anne, kızının bakire olduğunu söyleyince ortalık toz dumana döndü
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün: Avrupa ile Kuzey Afrika arasında elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement