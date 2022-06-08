Ürdün: Avrupa ile Kuzey Afrika arasında elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz

Ürdün hükümeti, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dünyadaki enerji arzının zorlukları gölgesinde Avrupa ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında elektrik bağlantı noktası olmak için çaba gösterdiklerini duyurdu.

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Ürdün ve Almanya hükümetlerinin Ölü Deniz bölgesinde, 700 uluslararası ismin katılımıyla, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele ve iklimi koruma konulu düzenlediği konferansta konuştu.

Harabişe, ülkesinin bölgesel olarak her çeşit enerji alışverişinin odağında olmayı hedeflediğini kaydetti.

Komşu ülkelerle mevcut elektrik ara bağlantı projelerinin, ulaşmaya çalıştıkları vizyonun çekirdeğini oluşturduğunu belirten Harabişe, "Bölgesel elektrik şebekelerinin kurulması yoluyla tüm ülkeler arasında elektrik entegrasyonunu sağlamak için Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri arasında bir elektrik bağlantı noktası olmak istiyoruz." dedi.

Harabişe ayrıca, yüksek fiyatlar ve arz eksikliğinin yarattığı zorlukların gölgesinde dünyadaki enerji arz güvenliğini sağlamak için ortak eylem çağrısında bulundu.

Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de, konferansın açılışında yaptığı konuşmadaa, enerjide yaşanan fiyat enflasyonu ile yenilenebilir enerjinin öneminin daha da arttığını söyledi.

Ukrayna- Rusya savaşından sonra Avrupa'da enerji fiyatları çok yükseldiğine dikkat çeken Habeck, "Petrol fiyatlarındaki önemli artışla birlikte, dünyanın tüm ülkeleri yenilenebilir enerjiden yararlanabilir. Bu da ekonomilerinin büyümesine katkıda bulunur." diye konuştu.

Bakan Habeck, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında enerji iş birliğinde umut verici ve büyük bir potansiyel olduğunu sözlerine ekledi.