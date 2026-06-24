Ürdün'de Dış Ticaret Açığı Geriledi - Son Dakika
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Ürdün'de Dış Ticaret Açığı Geriledi

24.06.2026 19:39
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Ürdün'de dış ticaret açığı 2026'nın ilk 4 ayında %13,4 azalarak 2,69 milyar dinara düştü.

Ürdün'de dış ticaret açığının 2026 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında gerilediği bildirildi.

Ürdün İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan aylık raporda, 2025'in ilk 4 ayında 3 milyar 110 milyon dinar (4,38 milyar dolar) seviyesinde olan ticaret açığının, 2026 yılının aynı döneminde 2 milyar 694 milyon dinar (yaklaşık 3,79 milyar dolar) olarak kaydedildiği belirtildi.

Böylece dış ticaret açığında yüzde 13,4 oranına tekabül eden 416 milyon dinarlık (yaklaşık 586,5 milyon dolar) bir düşüş gerçekleştiği aktarılan raporda, açığın gerilemesinde ihracattaki artışın ve ithalattaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.

Ürdün'ün toplam ihracatının (yerel ve yeniden ihracat) yüzde 9 artarak 3 milyar 865 milyon dinara (yaklaşık 5,44 milyar dolar) yükseldiği ifade edilen raporda, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 1,5 azalarak 6 milyar 559 milyon dinar (yaklaşık 9,24 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği dile getirildi.

Verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 6 puan artarak yüzde 59'a yükselirken, söz konusu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 53 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ürdün'de Dış Ticaret Açığı Geriledi - Son Dakika

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