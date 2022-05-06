Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi - Son Dakika
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Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi

06.05.2022 17:43

Et ve süt üreticileri, zam beklentisinde olduklarını açıklayıp Et ve Süt Kurumu'na gerekli aksiyonları almaları yönünde çağrıda bulunmuşlardı. Et ve Süt Kurumu da mevcut durumda hem tüketicinin hem de üreticinin zarar gördüğünü belirterek fiyat istikrarı için gerekli araçların kullanılacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Zam beklentisi oluşturulduğu belirtilen açıklamada hem üretici hem de tüketicinin zarar gördüğü belirtildi. Kurum, fiyat istikrarı için gerekenin yapılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

"GEREKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK"

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. "

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Et ve Süt Kurumu, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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