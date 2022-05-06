Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi - Son Dakika

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Zam beklentisi oluşturulduğu belirtilen açıklamada hem üretici hem de tüketicinin zarar gördüğü belirtildi. Kurum, fiyat istikrarı için gerekenin yapılacağını vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

"GEREKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK"

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. "