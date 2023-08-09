Üreticiler fındık fiyatlarını değerlendirdi: Daha iyi bekliyorduk

Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, levant kalite fındık için ise 82.5 lira fiyat belirlendi. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verileceği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacağı duyuruldu. Fındık fiyatlarını değerlendiren üreticiler, rakamın kötü olmadığını ancak daha fazlasını beklediklerini söyledi.

"TEK İSTEĞİMİZ TMO'NUN ERKENDEN DEVREYE GİRMESİ"

Ordu'nun Kayabaşı Mahallesi'nde fındık hasadı yapan üretici Şaban Eser, "Tek istediğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin erkenden devreye girmesi, manavların fındığımızı ucuza almaması. Allah razı olsun, açıklanan fiyatlar çok kötü değil ama daha iyi bekliyorduk" diye konuştu.

ÜRETİCİDE 70-75 TL KORKUSU

Uygar Yılmaz isimli fındık üreticisi de, fındık manavlarının 70-75 bandından ürünleri satın almak isteyeceğini, bu durumun kendilerini zorlayacağını ifade etti.

Fındık hasadını sürdüren üretici Adem Yılmaz da, beklentisinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.