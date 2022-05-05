Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya - Son Dakika
Üye Girişi

Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya

05.05.2022 10:38
Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya

21 ülkeye mutfak dolabı, banyo dolabı, genç ve çocuk odaları, ahşap iç oda kapıları ihraç eden Saray Doors, e-ihracat yatırımlarıyla ihracatına güç katarak büyüme hedeflerini sürdürdü.

21 ülkeye mutfak dolabı, banyo dolabı, genç ve çocuk odaları, ahşap iç oda kapıları ihraç eden Saray Doors, e-ihracat yatırımlarıyla ihracatına güç katarak büyüme hedeflerini sürdürdü. Saray Doors Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erçiftci, işlerini kolaylaştırması, ürünlerinin dış pazara olan yolculuğunda kendilerine yardımcı olması için TurkishExporter'a üye olduklarını belirterek, üyeliklerini uzun yıllar sürdürebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konya'da bir üretim tesisi ve Belçika'da bir showroom ile 60 kişiye istihdam sağlayan Saray Doors, ürünlerini e-ihracatla dünyanın her noktasına ulaştırıyor. "Firmamızın ihracat hacmini artırmak için pazar araştırmalarını doğru şekilde yapmaya önem veriyoruz" diyen Ali Erçiftci, "Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada ülkelerin stratejik üstünlük sağlaması ve büyüyebilmesi için ihracat ve ihracatta sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

"B2B uygulamalar temas kurmada etkili"

E-ihracatta en çok zorlandıkları konunun hedef müşterilerle temas kurmak olduğunu dile getiren Erçiftci, "Bu konuda B2B uygulamaları oldukça önem arz etmektedir. E-Ticaretin hayatımıza girmesiyle birlikte E- İhracat da önem kazanmaya başlamıştır. Gerekli olan pazar araştırma matrislerini oluşturup hedef pazar, hedef müşteri, ürün ve rakipler belirlendikten sonra dış ticaret platformlarından müşterilerle irtibata geçilmelidir" dedi.

"TurkishExporter üyeliğimizi uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz"

Erçiftci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adımda çevreden edindiğimiz bilgilerle ve dış ticaret birimimizin yaptığı araştırmalarla; işimizi kolaylaştırması, ürünlerimizin dış pazara olan yolculuğunda bize yardımcı olması için TurkishExporter'a üye olduk. Henüz yeni olan üyeliğimizi birlikte uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz. Geniş bir ithalat ve ihracat ağına sahip olması, hedef müşterilerle ve ham madde tedarikçileriyle iletişim sağlamanın kolaylığı, aynı zamanda yurt içi satışları artırmak için de iyi bir çözüm sunduğunu düşünmekteyiz." - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

İhracat, Belçika, Konya, Saray, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Engelli vatandaş hukuk mücadelesi başlattı
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor, hedef e-ihracatla tüm dünya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement