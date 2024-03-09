Uşak Belediyesi Zümra Kadın Kooperatifi\'ne 3 adet satış noktası tahsis etti

Ekonomi

Uşak Belediyesi geçtiğimiz yıl kapsamlı bir tadilattan geçirdiği ve bir kısmını yeniden inşa ederek Yöresel Ürünler Çarşısı adıyla hizmete açtığı eski hizmet binasında bugün renkli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği hizmetlerle kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm halkın desteğini kazanan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; bu defa da üreten ve el emekleriyle hane ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen kadınlar için kurduğu Zümra Kadın Kooperatifi'ne 3 adet satış noktası tahsis etti. Tahsis edilen dükkanlar bugün düzenlenen geniş katılımlı programla resmi olarak açıldı.

"Üreten Kadınlarımızı Daima Destekleyeceğiz"

Programda kadınlara hitap eden Çakın, kadınların fıtrat olarak güçlü bir yaradılışa sahip olduğunu ve üstesinden gelemeyecekleri bir şey olmadığını söyledi. Çakın, "Biz bir gün değil her gün kıymetli kadınlarımıza değer veriyor ve üreten kadınımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler hazırlıyoruz, ancak sembolik olarak farkındalık oluşturmak için bu güne özel bir kutlama yapıyoruz. Bu kapsamda kentimize kazandırdığımız bu önemli merkezde kadınlarımızla bir araya gelmek istedik. Ahilik Haftası'nda Ticaret Bakan Yardımcımızın katılımlarıyla hizmete açtığımız bu yapı inşallah bundan sonra kentimizin alışveriş dendiğinde akla ilk gelen noktası olacak; "yöresel ürünler nereden alınır" sorusunun da cevabı olacak. Uşaklı hemşerilerimizin şehir dışına giderken yanlarında götürmek istedikleri, Uşak'ımıza has ürünler olduğunda da ilk adres yine bu merkez olacak. Ben şahsen girişimci kadınların hikayelerinde adeta bir baş aktör haline gelen Uşak Belediyesi ve Zümra Kadın Kooperatifi adına çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Umut ediyorum ki kentimizde yaşayan tüm emekçi kadınlarımızın da yollarını aydınlatır, desteklerimizle onlara ilham veririz." dedi.

Kadınların İş Dünyasındaki Başarısı Yok Sayılamaz

Üreten kadınların esnaf odalarına kayıt olmaları ve çeşitli eğitim programlarıyla daha başarılı hale gelmelerini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Çakın, kadınlarımızın arasından büyük şirket yöneticileri çıkacağına gönülden inandığını kaydetti. Mikrokredi gibi finansal yardımlarla da kadınlara destek olduklarının altını çizen Çakın, UKAMER sayesinde kadınların sadece maddi açıdan değil sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini sağladıklarını, onların Uşak'ta yaşamaktan keyif almaları için her türlü etkinliği düzenlediklerini vurguladı. Uşak Belediyesi yönetiminde bulunan kadın başkan yardımcıları ve kadın çalışma arkadaşlarıyla da sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Çakın, kadınların iş dünyasındaki yerinin kendilerine has başarılı yaklaşımları ve derinlemesine bakış açıları sayesinde azımsanamayacak derecede önemli olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından kadınlarla birlikte pasta keserek Zümra Kadın Topluluğu'nun yıl dönümünü kutlayan Başkan Çakın; Zümra kadınlarına tahsis ettikleri ve satış yapmak için hazır bulunan dükkanları gezdi. Çakın kadınlara yeni iş yerlerinde bol kazançlar ve hayırlı işler diledi. - UŞAK