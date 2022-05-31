Uşak'ın "gelin tatlısı" ve "helvası" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Uşak'ın "gelin tatlısı" ve "helvası" coğrafi işaretle tescillendi

31.05.2022 14:23
Uşak'ın "gelin tatlısı" ve "helvası" coğrafi işaretle tescillendi

Uşak'ın geleneksel tatlarından "gelin tatlısı" ve "helvası"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Uşak'ın geleneksel tatlarından "gelin tatlısı" ve "helvası"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, şeker pancarı ile yerli susamdan yapılan kırmızı renkli Uşak gelin tatlısı ve Uşak helvası için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, yöresel ürünlerin coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artması için çalıştıklarını bildirdi.

UTSO olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kandemir, "İlimizin kültürel değerlerini koruma altına almak için çalışmalar yaptık. Artık Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısı (Gelin helvası, kırmızı helva) tescillenmiş ürünler arasında yer alıyor. Uşak tarhanası, Eşme kilimi ve daha önce tescili odamız tarafından alınmış Uşak halısından sonra geçtiğimiz yıl, gelin tatlısı, helva, haşhaş ezmesi ve ev baklavasının da korunması ve markalaşması için gerekli girişimleri başlatmıştık." ifadelerini kullandı.

Kandemir, coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğuna işaret ederek, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısının tescillendiğine dair kararın Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi bültenlerinde yer aldığını vurguladı.

Uşak baklavası ve Uşak haşhaş ezmesinin tescillenmesi için de girişimlerini sürdürdüklerine dikkati çeken Kandemir, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında bu iki başvurumuzun da onaylanarak coğrafi işaretlerini alacağımızı düşünüyorum. Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünlerin kalite standartlarının bozulmaması coğrafi işaretle mümkün olabiliyor. Alınan coğrafi işaretle tüketiciler satın aldıkları ürünün Uşak'tan olduğunu bilecek ve gerek Uşak helvasını gerekse Uşak gelin tatlımızın kalite farkını diğer helvalardan ayırabilecek. Bu, üreticimizin pazarlama faaliyetlerini geliştirerek ilimize olan katkının artmasını sağlayacak."

Uşak'ın gelin tatlısı ve helvası coğrafi işaretle tescillendi
Uşak'ın gelin tatlısı ve helvası coğrafi işaretle tescillendi
Uşak'ın gelin tatlısı ve helvası coğrafi işaretle tescillendi

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ın 'gelin tatlısı' ve 'helvası' coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika


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