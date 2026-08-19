Uşak'ta araç sayısı 197 bini aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta araç sayısı 197 bini aştı

Uşak\'ta araç sayısı 197 bini aştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta 2026 Temmuz verilerine göre toplam motorlu araç sayısı 197 bin 191 olarak açıklandı.

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2026 yılı Temmuz ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 197 bin 191 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 375 bin 310 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 197 bin 191 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 197 bin 191 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 88 bin 123, minibüs 2 bin 350, otobüs bin 346, kamyonet 22 bin 874, kamyon 4 bin 781, motosiklet 54 bin 76, özel amaçlı 551 ve traktör sayısı da 23 bin 90 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 1,90 kişi, otomobil başına ise 4,25 kişi olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta araç sayısı 197 bini aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı Gaziantep'te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Galatasaray’la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı Büyük buluşma gerçekleşti Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 18:29:51. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta araç sayısı 197 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.