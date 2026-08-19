Uşak\'ta araç sayısı 197 bini aştı

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2026 yılı Temmuz ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 197 bin 191 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 375 bin 310 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 197 bin 191 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 197 bin 191 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 88 bin 123, minibüs 2 bin 350, otobüs bin 346, kamyonet 22 bin 874, kamyon 4 bin 781, motosiklet 54 bin 76, özel amaçlı 551 ve traktör sayısı da 23 bin 90 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 1,90 kişi, otomobil başına ise 4,25 kişi olarak belirlendi.