Uşak Tarım ekipleri et ürünlerinden aldığı numuneleri Bakanlık laboratuvarına yolladı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından et ve et ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli ürünlerden analiz edilmek üzere numuneler alındı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde köfte, lahmacun, pide ve kebap harçları başta olmak üzere çeşitli et ürünlerinden numuneler alındı. Numuneler, içeriklerinin incelenmesi ve mevzuata uygunluklarının değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı laboratuvarlara gönderildi.

Laboratuvarlarda numunelerin niteliğine ve analiz amacına göre serolojik ve histolojik muayeneler yapılacak. Analiz sonuçlarında mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Kanun kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanacak ve idari para cezası dahil ilgili yaptırımlar devreye alınacak.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan paylaşımda gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.