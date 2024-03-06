Uşak, tarımsal ürün üretiminde önemli bir yere sahip oldu

Ekonomi

Uşak, tarımsal ürünün üretiminde önemli bir yere sahip olan beş ilden birisi oldu.

Uşak çörekotu, kekik, adaçayı, susam, haşhaş, hayvan pancarı, Macar fiği ve tütün üretiminde Türkiye'nin ilk beş ilinden biri oldu. Uşak 25 bin 850 dekar alanda 2 bin 614 ton çörekotu üretiminde birinci, 9 bin 928 dekar alanda 1 bin 379 ton kekik, 2 bin 45 dekar alanda 504 ton adaçayı, 37 bin 378 dekar alanda 2 bin 878 ton susam, 37 bin 378 dekar alanda 1 bin 365 ton haşhaş ve 1 bin 215 dekar alanda 7 bin 111 ton üretim ile hayvan pancarında 2. sırada yer aldı. Öte yandan 33 bin 520 dekar alanda 51 bin 526 ton üretim ile Macar fiği üretimde 3. sırada yer alırken, 105 bin 30 dekar alanda 9 bin 677 ton üretim ile tütünde 4. sırada yer aldı. - UŞAK