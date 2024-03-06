Uşak, tarımsal ürün üretiminde önemli bir yere sahip oldu

Uşak, tarımsal ürünün üretiminde önemli bir yere sahip olan beş ilden birisi oldu.
Uşak çörekotu, kekik, adaçayı, susam, haşhaş, hayvan pancarı, Macar fiği ve tütün üretiminde Türkiye'nin ilk beş ilinden biri oldu. Uşak 25 bin 850 dekar alanda 2 bin 614 ton çörekotu üretiminde birinci, 9 bin 928 dekar alanda 1 bin 379 ton kekik, 2 bin 45 dekar alanda 504 ton adaçayı, 37 bin 378 dekar alanda 2 bin 878 ton susam, 37 bin 378 dekar alanda 1 bin 365 ton haşhaş ve 1 bin 215 dekar alanda 7 bin 111 ton üretim ile hayvan pancarında 2. sırada yer aldı. Öte yandan 33 bin 520 dekar alanda 51 bin 526 ton üretim ile Macar fiği üretimde 3. sırada yer alırken, 105 bin 30 dekar alanda 9 bin 677 ton üretim ile tütünde 4. sırada yer aldı. - UŞAK
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Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi. Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında iyileşme sinyalleri alındığını belirtti. Ayrıca, ihracatçılara sağlanan destekler ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi hakkında bilgi verdi.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.
?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.
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