Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

17.06.2022 15:26
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday6,006,20
Makarnalık buğday6,706,80
Yemlik buğday5,806,00
Yemlik arpa5,706,00
Nohut15,0016,00
Beyaz haşhaş34,0035,00
Mavi haşhaş28,0030,00
Sarı haşhaş32,0033,00
Susam22,0023,00

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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