Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor