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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

09.12.2021 12:53
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday4,404,50
Makarnalık buğday4,704,80
Yemlik buğday3,804,00
Yemlik arpa3,503,60
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş32,0033,00
Mavi haşhaş22,0023,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam 18,0020,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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