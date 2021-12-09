Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Ekmeklik buğday 4,40 4,50 Makarnalık buğday 4,70 4,80 Yemlik buğday 3,80 4,00 Yemlik arpa 3,50 3,60 Nohut 10,00 11,00 Beyaz haşhaş 32,00 33,00 Mavi haşhaş 22,00 23,00 Sarı haşhaş 24,00 25,00 Susam 18,00 20,00

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