Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

26.08.2022 13:32
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,406,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş47,0048,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam28,0030,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği10,0010,50

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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