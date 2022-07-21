Üsküdar Üniversitesi, Kariyer Testi ile meslek seçimine yardım ediyor - Son Dakika
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Üsküdar Üniversitesi, Kariyer Testi ile meslek seçimine yardım ediyor

21.07.2022 14:18
Üsküdar Üniversitesi, Kariyer Testi ile meslek seçimine yardım ediyor

Üsküdar Üniversitesi, internet üzerinden uygulanan Kariyer Testi ile üniversite adaylarına meslek seçimi konusunda yardımcı oluyor.

Üsküdar Üniversitesi, internet üzerinden uygulanan Kariyer Testi ile üniversite adaylarına meslek seçimi konusunda yardımcı oluyor.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, bugüne kadar 1 milyon 186 bin kişinin meslek seçiminde karar vermesinde önemli bir yol gösterici oldu. Kişinin başarılı olabileceği alanları belirleyen Kariyer Testi'ni son bir yılda ise 490 bin aday çözerek geleceğine yön verdi.

Kariyer Testi ile kararsız olan adaylar, kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etme imkanı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ece Tözeniş, "Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli" olarak da bilinen Kariyer Testi'nin 90 sorudan oluştuğunu belirterek, adayların sorulara verdiği "hoşlanırım" ya da "hoşlanmam" yanıtı ile kişilik tipinin ortaya çıktığını kaydetti.

Tözeniş, "'Gerçekçi', 'Araştırıcı', 'Artistik', 'Sosyal', 'Girişimci' ve 'Geleneksel' olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testi'nde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor." ifadesini kullandı.

Tercih danışmanları yol gösteriyor

Üsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet veriyor.

Tercih tanıtım günleri kapsamında, 5 Ağustos'a kadar adaylar merak ettikleri her şeyi uzmanlardan öğrenebiliyor.

Adaylar, kariyer danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş önderliğinde, eğitim uzmanı Ertuğrul Tut ve beraberindeki rehber uzmanlar ile tercihlerini yapıyor. Adaylar sunulan tercih robotu hizmetiyle de başarı sırasına göre yine tercih danışmanları ile tercih listesi oluşturuyor.

Üsküdar Üniversitesi'nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar, aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Prof. Dr. Sinan Canan'ın da bulunduğu önemli akademisyenlerle bir araya gelme fırsatı buluyor. Alanla ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını bizzat kendilerinden alma olanağı yakalıyor.

Üniversitenin çevrim içi iletişim merkezi, farklı kanallarla adaylara yol gösteriyor. Adaylar, her zaman her yerden ulaşabilecekleri bu merkezde çevrim içi görüşme, canlı destek, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, bilgi formu ve sosyal medya gibi pek çok kanaldan bilgiye ulaşabiliyor.

Yerleşkeleri ziyaret etme imkanı bulamayan öğrenci adayları için sanal tur ile üniversitede kısa bir sanal tur da yapılabiliyor. Adaylar, üniversitenin tüm altyapısını uzaktan görebilme ve deneyimleme olanağı buluyor.

Üniversiteyi ziyaret eden adaylara, bu yıl da üniversitenin öğrencileri karşılıyor. Nam-ı diğer "Sarı tişörtlüler", üniversitenin bölümlerini adaylara gezdirerek merak ettikleri her konuda kendilerini bilgilendiriyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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