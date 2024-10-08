USTDA Nükleer Enerji Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

USTDA Nükleer Enerji Çalıştayı Başladı

Nükleer enerji teknolojilerinin güvenli dağıtımını ele alan çalıştay, Knoxville'de başladı.

08.10.2024 19:01
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NEW ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansının (USTDA) nükleer enerji teknolojilerinin güvenli ve verimli bir şekilde konuşlandırılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği çalıştay başladı.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı işbirliğiyle gerçekleştirilen ve iki gün sürecek Sivil Nükleer Enerji Çalıştayı'na 20'den fazla Avrupa ve Avrasya ülkesinden hükümet uzmanları, ABD'li yetkililer ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan USTDA Direktörü Enoh Ebong, nükleer enerji alanındaki en güncel teknolojilerin bölgelere güvenli ve verimli bir şekilde dağıtılmasını geliştirmek amacıyla katılımcıları Tennessee eyaletinin Knoxville şehrinde bir araya getirdiklerini söyledi.

Çalıştayda proje geliştirme stratejileri ve politika desteği de dahil olmak üzere teknoloji dağıtımını desteklemek için pratik adımlara odaklanacaklarını anlatan Ebong, enerji bağımsızlığı ve iklim hedeflerine ulaşmada sivil nükleer enerjinin önemine dikkati çekti.

Ebong, USTDA'nın Avrupa'nın en yüksek profilli projelerinden bazıları da dahil olmak üzere, sivil nükleer enerji projelerini destekleme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu aktardı.

Romanya'daki ilk küçük modüler reaktör projesi ve Polonya'daki ilk nükleer enerji santrali için teknik yardım ve mühendislik çalışmalarını finanse ettiklerine işaret eden Ebong, USTDA'nın çalışmalarının, Amerika ve Avrupa'daki nükleer endüstri işlerini destekleyecek bu projeler için ABD teknolojilerinin seçilmesine imkan verdiğini kaydetti.

Ebong, gelecek yıl Londra ve İstanbul'da devam çalıştayları düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Avrasya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi USTDA Nükleer Enerji Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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