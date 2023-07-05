Uzman Doktor Maaşları 2023'te Ne Kadar? - Son Dakika
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Uzman Doktor Maaşları 2023'te Ne Kadar?

05.07.2023 11:53

Uzman doktorların maaşlarına yapılan zamla birlikte en düşük uzman doktor maaşı 28.864 TL olarak belirlendi. Temmuz-Aralık döneminde ise zamlı maaşlar merak ediliyor.

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UZMAN DOKTOR ZAMLI MAAŞ NE KADAR 2023?

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

Eski uzman doktor maaşı 24.509 TL iken yeni uzman doktor maaşı 28.864 TL olması bekleniyor. Buna göre, uzman doktor zam farkı 4.355 olarak ortaya çıkıyor.

Uzman doktor zamlı maaş ne kadar 2023? Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Uzman doktor maaşı ne kadar?

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte uzman doktor maaşı 28.864 TL olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre Temmuz- Aralık döneminde zamlı maaşlar ise merak ediliyor. En düşük uzman doktor 28.864 TL olması bekleniyor.

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