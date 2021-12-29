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Uzmanından gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı - Son Dakika

Uzmanından gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı

29.12.2021 10:43
Uzmanından gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, "Çocuklardaki arpacığın nedeni öğrenmek ve tedavisine hızla başlamak için geç kalmayın.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, "Çocuklardaki arpacığın nedeni öğrenmek ve tedavisine hızla başlamak için geç kalmayın. Gözdeki arpacığı ovuşturmak ve sıkmak enfeksiyonu yayar. Bu yüzden arpacığa hekim kontrolünde tedavi uygulamak gerekir." uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Karaman, çocuklarda (Hordeolum) arpacık oluşumu ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Çevreyi keşfetmek için yüzeylere dokunarak enfeksiyona maruz kalan çocuklarda gözyaşı yağ bezlerinin iltihaplanması olan arpacığın daha sık görüldüğü bilgisini veren Karaman, şunları kaydetti:

"Çocuklardaki arpacığın nedeni öğrenmek ve tedavisine hızla başlamak için geç kalmayın. Gözdeki arpacığı ovuşturmak ve sıkmak enfeksiyonu yayar. Bu yüzden arpacığa hekim kontrolünde tedavi uygulamak gerekir. Eğer çocuğunuzun gözünde arpacık sorunu sıkça yaşanıyorsa altta yatan tetikleyici hastalığın varlığı mutlaka araştırılmalı. Göz kapağı şişmesi, göz kapağının kenarında kızarıklık, etkilenen bölge üzerinde ağrı ve hassasiyet arpacıkta sık görülen belirtilerindendir. Arpacık belirtileri diğer durumlara veya tıbbi sorunlara benzeyebileceğinden, teşhis için her zaman çocuğunuzun göz doktoruna danışmalısınız."

"Çocuklarda daha sık görülüyor"

Çocuklarda yetişkinlerden daha sık arpacığın görüldüğünü ifade eden Karaman, "Halk arasında yaygın olarak arpacık olarak bilinen it dirseği, gözyaşı yağ bezlerinin iltihaplanmasıdır. Arpacık, göz kapağındaki yağ üreten yağ veya ter bezlerinde oluşan bir enfeksiyondan kaynaklanır. Enfeksiyona genellikle Staphylococcus aureus adı verilen bakteriler neden olur. Çocuklar meraklı oldukları için her yere dokunurlar, her şeyi ellerler. Sonra da ellerini gözlerine götürürler. Enfeksiyona daha çok maruz kalırlar." bilgisini verdi.

Karaman, çocukların gözünde arpacık oluşma riskini arttıran durumlara ilişkin, "Çocuğunuzda daha önce geçirilmiş arpacık öyküsü, Seboreik dermatit veya rosacea adı verilen cilt rahatsızlıkları veya şeker hastalığı var ise daha sık arpacık oluşabilir. Arpacık teşhisi genellikle çocuğunuzun tam bir tıbbi geçmişine ve fizik muayenesine dayanarak konulur. Teşhisi doğrulamak için genellikle ek testler gerekli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Arpacığın kendiliğinden geçmediği durumlarda ise arpacığın boşaltılması için küçük bir cerrahi müdahalenin yapılabileceğini dile getiren Karaman, "Bu cerrahi müdahale iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur, ağrı ve şişliği hafifletir. Büyük çocuklarda lokal anestezi ile işlemi yapmak mümkün iken, küçük çocuklarda genel anestezi altında müdahale etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

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Üniversite, Karaman, Arpacık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı - Son Dakika Ekonomi


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