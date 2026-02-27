Uzun Açlık Sonrası Mide Problemleri - Son Dakika
Uzun Açlık Sonrası Mide Problemleri

27.02.2026 12:01
Aç kalarak ağır yemekler tüketmek, safra kesesi sorunlarına yol açabiliyor ve Mirizzi sendromu riski taşıyor.

Medicana Ataköy Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Erkal Ziylan, uzun süreli açlık sonrası tüketilen ağır yemeklerin, safra kesesinin ani ve güçlü kasılmasına neden olabildiğini, bu durumun, safra kesesinde taş bulunan bireylerde taşın ana safra yoluna bası yapmasına ve nadir de olsa mirizzi sendromunun gelişmesine zemin hazırlayabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, mide şikayetleri bazen farklı hastalıkları maskeleyebiliyor ve tanıyı geciktirebiliyor. Uzun süreli açlık sonunda yağlı yemeklere yüklenince ortaya karaciğer hasarına götürebilen hastalıklar da çıkabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziylan, oruç süresinde de uzun süreli açlık sonrası özellikle yağlı ve ağır yemeklerle iftar yapılması, safra kesesinin ani ve güçlü kasılmasına neden olabildiğini belirtti.

Ziylan, safra kesesinde taş bulunan bireylerde bu durum taşın ana safra yoluna bası yapmasına ve nadir de olsa mirizzi sendromu gibi ciddi komplikasyonların gelişmesine zemin hazırlayabildiğini vurgulayarak, ramazanda görülen her mide ve karın ağrısının basit bir mide sorunu olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Nadir görülen mirizzi sendromunun ana safra yolunun safra kesesindeki taş veya taşlar nedeniyle bası altında kalması sonucu tıkanması anlamına geldiğinin altını çizen Ziylan, "Mirizzi sendromu, teşhis ve tedavisi zor olan ve safra yolu cerrahları için özel bir 'zorluk' teşkil eden bir durumdur. Hastalık, mide sorunlarını taklit edebilir ve bu da önemli tanı güçlüklerine yol açabilir. Ayrıca, kolesistektomi sırasında intraoperatif safra yolu yaralanması riskini artırır. Mirizzi sendromunu anlamak çok önemlidir çünkü tedavi edilmezse kolanjit, pankreatit ve hatta karaciğer hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Ziylan, mirizzi sendromunun karın ağrısı, şişkinlik gibi belirtileri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sendromda hazımsızlık, sırt veya omuz ağrısı şikayetlerine ek olarak yüksek ateş, sarılık, bulantı ve kusma da görülebilmektedir. Laboratuvar ve radyolojik tetkikler sonucunda kesin tanı konulmaktadır. Birçok şikayet 'mide ağrısı' olarak tarif edilmektedir. Ancak bu şikayetlerin bir kısmı, yiyeceklerin hazmına yardımcı olan safra kesesi ve pankreas bezinin normalden fazla çalışması ya da hastalık nedeniyle görevini tam yapamaması sonucu ortaya çıkmaktadır."

Mide rahatsızlığı yaşayan hastaların, medikal tedaviye rağmen devam eden şikayetler nedeniyle endoskopi (gastroskopi) yaptırdığını belirten Ziylan, bu işlemin, mide ve yemek borusu hastalıklarının hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağladığının altını çizdi.

Ziylan, "Öncelikle gerekli tetkikler yapılır ve tanı konulduktan sonra medikal tedaviye başlanır. Medikal tedavinin ilk 24 saatteki amacı, hastanın akut dönemi atlatmasını sağlamak ve şikayetleri azaldıktan sonra ameliyatı planlamaktır. Medikal tedaviye yanıt alınamazsa, cerrahi tedaviye karar verilir. Bu durumda laparoskopik veya robotik cerrahi uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

