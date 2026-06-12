Uzundere'de Dut Bahçesi Projesi Hedefleri - Son Dakika
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Uzundere'de Dut Bahçesi Projesi Hedefleri

Uzundere\'de Dut Bahçesi Projesi Hedefleri
12.06.2026 11:22
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde Dut Bahçesi Projesi ile bu yıl 3 ton kuru dut ve pekmez hedefleniyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Dut Bahçesi Projesi'yle yetiştirilen ağaçlardan bu yıl üçer ton kuru dut ile pekmez üretilmesi hedefleniyor.

Kent merkezine 84 kilometre uzaklıkta Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgeleri arasındaki ilçe, doğa ve tarihi turizmin yanı sıra dut, kızılcık, erik, vişne, kayısı gibi birçok ürünün yetiştirilmesiyle öne çıkıyor.

Uzundere Belediyesi tarafından 2016'da Gölbaşı Mahallesi'nde başlatılan proje kapsamında 100 dönümlük alana dikilen 2 bin 500 dut ağacı, yıllar içinde verimini artırarak ilçe ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkanlığının destekleriyle sürdürülen projede, bu yıl havaların serin seyretmesi nedeniyle hasat henüz başlamazken, yaklaşık 15 gün sonra toplanacak ürünlerden 50 ton civarında yaş dut elde edilmesi bekleniyor.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine, ilçenin iklim ve arazi yapısına uygun olarak oluşturulan bahçenin hem üretime hem de çiftçilere örnek olduğunu söyledi.

Ağaçlar 3. yılından itibaren ürün vermeye başladı

Bahçeden elde edilen ürünlerin ilçede kaymakamlığın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca yapılan pekmez fabrikasında işlendiğini belirten Özsoy, "Yıllar içinde yaş dut rekoltemiz arttı. 2 bin 500 ağaç 3. yılından itibaren ürün vermeye başladı. Bu sene 50 ton civarında yaş dut alacağımızı düşünüyoruz. Bu 50 ton ile pekmez fabrikamızda epey üretim yapacağız." dedi.

Projenin uygulanması sırasında edinilen tecrübeler doğrultusunda bahçede iyileştirme çalışmaları planladıklarını ifade eden Özsoy, bazı ağaçların kaya ve kumluk alanlara dikilmesi nedeniyle gelişim sorunu yaşandığını, 2027'de yapılacak zemin iyileştirmeleriyle bu sorunun giderileceğini anlattı.

Özsoy, Devlet Su İşleri tarafından bölgede açılan sondaj kuyusundan elde edilen suyun damlama sulama sistemiyle kullanıldığını belirterek, bunun hem verimliliği artırdığını hem de su tasarrufu sağladığını kaydetti.

"İpek böcekçiliği işine de girmeyi düşünüyoruz"

Dut Bahçesi Projesi'nin istihdama da katkı sağladığını dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:

"5 kişi direkt bu bölge ve pekmez fabrikamızda istihdam ediliyor. Dolaylı olarak da 20 kişi buradaki dut bahçesinden gelir elde ediyor. Fakat yan sektörleri de işin içine katarsak 100 kişi bu işletmemizden yararlanıyor. Diğer bir şey ise yöre çiftçimize örnek oluyoruz. Budama, sulama, ilaçlama gibi hatta uzmanların önerileri burada eski dönemlerde ipek böcekçiliği yapılırmış. Bu ağaçlarımızı büyüttükten sonra ipek böcekçiliği işine de girmeyi düşünüyoruz."

Özsoy, bahçeden alınacak ürün çeşidini artırmayı düşündüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim bir eksiğimiz var, sadece pekmez ve kuru dut yapıyoruz. Ürünlerimizi geliştirmeyi, cevizli köme ve pekmezin dışında değişik türevleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu sene rahat bir şekilde 3 ton civarında kaliteli pekmez, 3 ton kuru dut elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu Uzundere için önemli bir rakam."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uzundere, Ekonomi, Erzurum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzundere'de Dut Bahçesi Projesi Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Kunter Teke Hüseyin Kunter Teke:
    insanlar artık sizin dut bahçesini satamasa da verip satmasa da hiç umurlarında değil saygı kalmadı kimsenin 0 0 Yanıtla
  • Emine Yıldırım Emine Yıldırım:
    3 ton pekmez 3 ton kuru dut güzel de bu işe ne kadar para harcandı merak ettim vergi müdürü olarak söylüyorum bu projelerin maliyeti ne ya masraf ne kadar belki başka yerlerde de lazımdı 0 0 Yanıtla
  • Halil İbrahim Gürsel Halil İbrahim Gürsel:
    işte böyle projeler yapılmalıydı eskiden de bu tür şeyler vardı yahu dut bahçesi filan çok güzel olmuş 0 0 Yanıtla
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