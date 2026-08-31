Vadeli İşlem Piyasasında Düşüş Başladı - Son Dakika
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Vadeli İşlem Piyasasında Düşüş Başladı

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VİOP'ta BIST 30 endeksi ağustos vadeli kontrat, haftaya %0,14 düşüşle 16.655,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,14 düşüşle 16.655,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,20 azalışla 16.679,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 16.646,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalarak 16.655,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Yurt içinde gözler büyüme verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde büyüme verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vadeli İşlem Piyasasında Düşüş Başladı - Son Dakika

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