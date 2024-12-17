VakıfBank Hackathonu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ekonomi

VakıfBank tarafından bu yıl 5'inci kez hayata geçirilen "Hack to the Future" hackathonunda ödüller sahiplerini buldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, hackathon, bankacılık ve finans sektörünün yarınlarına sürdürülebilirlik odağında yenilikçi çözümler üretmek amacıyla düzenlendi.

Dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, yenilikçi ürün ve hizmetler, yeni nesil müşteri iletişimi temaları etrafında düzenlenen hackathonda toplamda 225 takım kıyasıya yarışırken, 14'ü finale kalma başarısı gösterdi.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, finale kalan takımların jüri üyelerine yaptıkları sunumların ardından kazananlar belli oldu.

Kazanan projeler, En İyi MVP Ödülü (Kıvılcım Takımı-Finansal Asistan Eva), En İyi Sosyal Girişim Ödülü (Dropout Takımı-Finansal Okuryazarlık Mobil Uygulaması), En Yenilikçi Teknolojik Çözüm Ödülü (Aticengul Takımı-Müşteri Duygularının Yapay Zeka ile Analizi), En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülün (Altf4 Takımı-Bilgi Erişim Chatbot'u), En Global Çözüm Ödülü (Game Changers Takımı-Sürdürülebilir Proje Platformu) şeklinde sıralandı.

100 bin lira değerindeki büyük ödül olan "En İyi MVP Ödülü" Kıvılcım Takımı'na verilirken, kazanan diğer takımlar toplamda 240 bin lira ödülün sahibi oldu. Yarışmada ayrıca finale kalan tüm takımlara 10'ar bin lira teşvik ödülü de verildi.

"Dijital dönüşüm vizyonunu, gençlerin dinamizmiyle buluşturmaya önem atfediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptıkları yatırımlarla sektörde öncü rol oynadıklarını belirterek, dijital dönüşüm vizyonunu, gençlerin dinamizmiyle buluşturmaya büyük bir önem atfettiklerini vurguladı.

Teknolojinin, günümüz dünyasında tüm normları baştan aşağıya değişime uğratan bir kavram haline dönüştüğünü aktaran Üstünsalih, "İş yapış kültürünün çerçevesini de belirleyen bu kavram, sürdürülebilir büyümeye etki eden en önemli unsurlardan biri oldu. Rekabetin arttığı iş dünyasında öne geçmek, hızlı bilgiye erişmek ve krizlere dayanıklı olmak için kurumların dönüşüm stratejileri dijitalleşme ve inovasyona odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirlikle birleştirdiklerini kaydederek, organizasyonlarını daha esnek, çevik hale getirecek bir iş yapış kültürü olarak benimsediklerini anlattı.

Bankacılık sektörünün dijital dönüşümünde gençlerin yaratıcı fikir ve enerjisinin kritik bir rol oynadığına inandıklarına işaret eden Üstünsalih, "Bu vizyonla düzenlediğimiz hackathonda sunulan projeler, çevreye ve sosyal hayata katkı sağlayacak inovatif çözümler geliştirme hedefimize güç katarak geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor." açıklamasını yaptı.

Üstünsalih, hackathonun kendileri için sadece bir yarışma olmadığını, dijital dönüşümün öncüsü olma vizyonlarının gençlerle buluştuğu bir platform olduğuna dikkati çekerek, "VakıfBank olarak, her zaman olduğu gibi, gençlerin yaratıcı projelerini desteklemeye ve birlikte daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Bugün burada ortaya konan projelerle bankacılığın geleceğini inşa etme yolculuğuna katkı sunan tüm kıymetli genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin fikirleriyle, bankacılığın sınırlarını zorlayarak sektörümüze yepyeni bir boyut katacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.