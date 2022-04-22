VakıfBank sürdürülebilir finansmana katkısını sürdürüyor - Son Dakika

VakıfBank'ın yeşil konut finansmanına yönlendirdiği kredi miktarı 432 milyon TL'ye ulaşırken, Dünya Bankası'ndan sağlanan kaynakla da gençlere, KOBİ'lere ve kadınlara 430 milyon TL'lik kredi desteği verildi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bilançosunda en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip Türk bankası konumundaki VakıfBank, uzun vadeli ve uygun maliyetli bu kaynakları toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler halinde sunmayı sürdürüyor.

Son dönemde sürdürülebilir bankacılık alanındaki çalışmalarına hız kazandıran VakıfBank, bu konudaki taahhüdünün önemli bir göstergesi olarak, farklı yapılar altında pek çok sürdürülebilir temalı fonu Türkiye ekonomisine kazandırmaya ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler haline getirmeye devam ediyor.

VakıfBank'ın yeşil konut finansmanına yönlendirdiği kredi miktarı 432 milyon TL'ye ulaşırken, Dünya Bankası'ndan sağlanan kaynakla da gençlere, KOBİ'lere ve kadınlara 430 milyon TL'lik kredi desteği sağlandı.

"Üç ayrı sürdürülebilirlik teması ile toplam 430 milyon TL'lik kredi desteği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir temalı fonlama kaynaklarının önemini belirtti.

Stratejik olarak öncelik verdikleri konuların başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında attıkları adımlar sayesinde bu alanda yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin etme konusunda pek çok önemli işleme imza attıklarını aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir Eurobond, repo ve sürdürülebilirlik endekslerine dayalı sendikasyon kredisi işlemleri ile en çok sürdürülebilirlik temalı kaynağa sahip Türk bankasıyız. VakıfBank olarak temin ettiği bu kaynakları köklü bankacılık tecrübemiz ve deneyimli insan kaynağımız ile toplumun tüm kesimlerinin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından 'Yeşil Konut Projesi' kapsamında temin edilen 'Yeşil Konut Kredisi' finansmanı, Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı kaynak.

Yeşil Konut Projesi kapsamında bugüne ana kadar 1.100'ün üzerinde aileyi enerji verimliliği yüksek olan A ve B sınıfında konut sahibi yaptık. Daha da önemlisi konut sektörünün önde gelenleriyle yaptığımız görüşmelerde bu kredilerde uyguladığımız finansman kolaylıklarını anlatıyor ve böylece mevcut konut inşaatlarının en yüksek enerji verimlilik göstergesi olan A ve B enerji kimlik sertifikasına sahip olması yönünde istişarelerde bulunuyoruz. Bu çabalarımız ile 432 milyon TL'ye ulaşan yeşil kredi finansmanı büyüklüğümüzün ilerleyen dönemlerde daha da artacağına inanıyoruz."

Üstünsalih, VakıfBank'ın Dünya Bankası'ndan temin ettiği ve bankanın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olan "Acil Durum Destek Kredisi" kapsamında kullandırım yaptıkları sürdürülebilir temalı projeler hakkında da bilgi verdi.

Dünya Bankası'ndan temin ettikleri, ilk 7 yılı anapara ödemesiz toplam 23 yıl vadeli kaynağı farklı sürdürülebilir temalı projeler halinde milli ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Üstünsalih, "Bugüne kadar genç girişimcileri destek kredisi, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ destek kredisi ve kadın girişimcilere destek kredisi olarak üç farklı sürdürülebilirlik projesinde toplam 250 milyon TL değerinde kredi kullandırdık. Ayrıca başvuru aşamasında da 180 milyon TL tutarında kredi bulunuyor. Çevresel ve sosyal risk etki analiz çalışması yaptığımız bu kredilerin tamamı orta ve düşük riskli krediler kategorisinde bulunuyor. Konusunda uzman, deneyimli çalışma arkadaşlarımızın öncelikli gruplara yönelik geliştirdiği farklı ürünler ve saha çalışmalarıyla bu proje kapsamındaki kredi kullanımlarının katlanarak devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.