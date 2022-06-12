Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi

12.06.2022 14:08
Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde incelemelerde bulundu.

Vali Tuncay Akkoyun; Çok Amaçlı Spor Salonu-Kaykay Pisti, Kazım Karabekir Spor Salonu, Kemal Kaynaş Stadyumu, Fikret Ünlü Olimpik Yüzme Havuzu, Merkez Spor Salonu ve Şehir Stadyumunda çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten tesislerin fiziksel durumu, kapasitesi ve yapılan faaliyetler gibi konularda bilgi aldı. Vali Akkoyun, son yıllarda uluslararası yarışmalarda Türk sporcularımızın başarılarına dikkat çekerek, böyle önemli spor tesislerinin sporcularımızın başarılarının arttırmasında kritik rol oynadığını belirtti. Devletin tüm şehirlerde olduğu gibi Karaman'da da modern spor tesislerini faaliyete geçirdiğini ifade eden Vali Akkoyun, bu önemli yatırımların ve tesislerin aktif olarak kullanılması hususunda faaliyetlerin arttırılması gerektiğini vurguladı. - KARAMAN

Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi
Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi
Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi
Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi

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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Fikret Ünlü, gençlik, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

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