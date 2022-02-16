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Vali Atay, yakından takip ediyor - Son Dakika

Vali Atay, yakından takip ediyor

16.02.2022 10:34
Vali Atay, yakından takip ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi'nde kadınların üretimleri devam ederken, Vali Cevdet Atay üretimi yapılan ürünler ile ilgili incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi'nde kadınların üretimleri devam ederken, Vali Cevdet Atay üretimi yapılan ürünler ile ilgili incelemelerde bulundu.

Düzce'de kadınların bir araya gelerek hem aile ekonomisine hem de çocuklarının okul masraflarına destek olunması amacı ile Valilik tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi üretmeye devam ediyor. Onlarca kadının her gün düzenli olarak gittiği merkezde bir çok çeşit ürün üretilirken, Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet üretilen ürünleri incelemeye gitti. Kadınların çalışmalarını inceleyen Vali Atay, ürünlerin satış noktaları içinde çalışmaların devam etmesinden dolayı kadınlara başarılar diledi. - DÜZCE

Vali Atay, yakından takip ediyor
Vali Atay, yakından takip ediyor
Vali Atay, yakından takip ediyor

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Düzce Valiliği, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Atay, yakından takip ediyor - Son Dakika Ekonomi


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