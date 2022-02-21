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Vali Karaloğlu: "Vergi vatandaşa hizmet demektir" - Son Dakika

Vali Karaloğlu: "Vergi vatandaşa hizmet demektir"

21.02.2022 11:55
Vali Karaloğlu: "Vergi vatandaşa hizmet demektir"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Vergi Haftası" dolayısıyla Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Vergi Haftası" dolayısıyla Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla 1990 yılından bu yana kutlanan Vergi Haftası'nın 33'üncüsü, kentte çeşitli etkinliklerle düzenleniyor.

Ziyarette, Başkan Yaşar tarafından Vergi Haftası kapsamındaki etkinliklere dair Vali Karaloğlu'na bilgilendirmeler yapıldı.

"Vergi en önemli vatandaşlık görevlerinden biridir"

Vali Karaloğlu, vergi vermenin önemine değinerek, verginin bir vatandaşlık görevi olduğu belirterek, "Vergi vatandaşa hizmet demektir. Devlet vergi toplayacak ki halkına hizmet ve kamu hizmeti sunabilsin. Vergi en önemli vatandaşlık görevlerinden biridir. Son yıllarda verginin basitleştirilmesi noktasında önemli çalışmalar oldu. Vergi daireleri dijitalleşmeyi çok iyi kullanıyor. Vatandaş uzaktan e- devlet üzerinden birçok işlemini gerçekleştirebiliyor. Zaman zaman devletimiz zora düşen vatandaşların problemlerini çözmek üzere vergi barışı kanunları çıkararak vatandaşın kanuni sorumluluğunu yerine getirmenin yolunu da açıyor. Diyarbakır'da özellikle kayıt dışı ile mücadeleyi artırmamız gerek" dedi.

Vali Karaloğlu, hafta nedeniyle vergi dairesi çalışanlarının, maliye teşkilatının, meslek mensuplarının ve vergileriyle ülkenin kalkınmasına vesile olan tüm vergi mükelleflerinin Vergi Haftası'nı kutladı.

Yaşar ise kabullerinden ve yürütülen faaliyetler ile yapılan çalışmalardaki desteklerinden dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu: Vergi vatandaşa hizmet demektir
Vali Karaloğlu: Vergi vatandaşa hizmet demektir

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Vali Karaloğlu: 'Vergi vatandaşa hizmet demektir' Vali Karaloğlu: "Vergi vatandaşa hizmet demektir" Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı Edirne'de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Münir Karaloğlu, Vergi Haftası, Diyarbakır, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Karaloğlu: 'Vergi vatandaşa hizmet demektir' - Son Dakika Ekonomi


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