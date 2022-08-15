Van haberleri | ASRİAD heyeti Van Gölü kıyısında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Van haberleri | ASRİAD heyeti Van Gölü kıyısında buluştu

15.08.2022 16:13
Van haberleri | ASRİAD heyeti Van Gölü kıyısında buluştu

Edinilen Van gelişmesine göre ASRİAD Van İl Teşkilatı, Genç ASRİAD heyetini Van Gölü kıyısında ağırladıGenç ASRİAD Van Şubesi'nin açılışı için Van'da bulunan Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç ve beraberindeki heyet, Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van İl Teşkilatı tarafından kahvaltıda ağırlandı.

ASRİAD Van İl Teşkilatı, Genç ASRİAD heyetini Van Gölü kıyısında ağırladı

Genç ASRİAD Van Şubesi'nin açılışı için Van'da bulunan Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç ve beraberindeki heyet, Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van İl Teşkilatı tarafından kahvaltıda ağırlandı. Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, Genç ASRİAD Genel Sekreteri M. Furkan Görentaş, Genç ASRİAD Van Şube Başkanı Servet Doğaç ve beraberindeki heyet, ASRİAD Van İl Teşkilat Başkanı İsmail Eren, Kurumsal İlişkiler Başkanı Babür Alkoç, İş Geliştirme Başkanı Ferit Atmaca ve AR-GE Başkanı Ali Arı tarafından kahvaltıda ağırlandı.

Van'ın ekonomik sorunlarının masaya yatırıldığı programda, kentin geçmişten günümüze devam eden sosyoekonomik problemlerinin tespiti ve bu konuda neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, kendilerini ağırlayan ASRİAD Van İl Teşkilatına teşekkür ederken, ASRİAD Van İl Teşkilat Başkanı İsmail Eren ise Van'a yaptıkları ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. - VAN

YORUMLAR
500
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği Van Gölü'nde dip çamuru temizliği
Kaynak: İHA

Mustafa İnan, Van Gölü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van haberleri | ASRİAD heyeti Van Gölü kıyısında buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
15:57 Korkutan kaza! Yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde çarpıştı
15:56 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:39 Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
16:15 Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 16:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Van haberleri | ASRİAD heyeti Van Gölü kıyısında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement