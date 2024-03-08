Van\'ın Çatak ilçesinde çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Ekonomi

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya'nın katılımıyla çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.

Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) bahçesinde düzenlenen meyve fidanı dağıtım törenine Kaymakam Sakarya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı. Van Valiliği tarafından hayata geçirilen "Van Meyvecilik Projesi" kapsamında Çatak'ta 295 çiftçiye yüzde 80 hibe destekli 20 bin adet ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, ayva, badem, dut, nektarin, şeftali, Trabzon hurması ve nar fidanı dağıtıldı.

Burada konuşan Kaymakam Sakarya, "Van Meyvecilik Projesi kapsamında dağıttığımız meyve fidanlarını çiftçilerimize teslim ettik. Dağıttığımız meyve fidanları sayesinde hem ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hem de gelecek nesillere güzel bir miras bırakmayı hedefliyoruz" dedi. - VAN