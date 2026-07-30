Van OSB Başkanı'ndan Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Van OSB Başkanı'ndan Yatırım Çağrısı

Van OSB Başkanı\'ndan Yatırım Çağrısı
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Memet Aslan, Van'ın potansiyelini değerlendirip yatırımcıları memlekete yatırım yapmaya davet etti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kentin sahip olduğu güçlü altyapı ve cazip teşvik imkanlarına dikkat çekerek, Vanlı iş insanlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet etti.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kentin ekonomik kalkınması, istihdam imkanlarına ve sanayi altyapısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle genç nüfusun istihdam yetersizliği nedeniyle başka şehirlere göç etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Aslan, Van OSB'nin mevcut alt yapısı ile 6. bölge ve kamu kurumlarının sunduğu olağanüstü yatırım imkanları ile bu tablonun tersine çevrilebileceğini vurguladı.

"En büyük zenginliğimiz gençlerimizdir"

Genç nüfusun Van için en büyük sermaye olduğunu ifade eden OSB Başkanı Memet Aslan, "Pırıl pırıl, dinamik ve üretken gençliğimiz bizim en büyük zenginliğimizdir. Ancak istihdam alanlarının yetersizliği nedeniyle her yıl yüzlerce evladımızı, umutlarını başka şehirlerde aramaya, yani göç etmeye uğurluyoruz. Bu durum şehrimizin hem sosyal hem de ekonomik yapısına ciddi zararlar veriyor. En büyük zenginliğimiz olan gençlerimizin kendi topraklarında gelecek bulması, bu şehrin en büyük ve en acil önceliğidir" ifadelerini kullandı.

"Van OSB altyapısı ve teşvikler olağanüstü fırsatlar sunuyor"

Yatırımcılar için Van Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ve avantaj bakımından eksiksiz bir ortama sahip olduğunu belirten Aslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Van OSB olarak altyapımız, sanayi parsellerimiz ve sunduğumuz hizmetlerle tüm yatırımlar için en uygun ortamı hazırlamış durumdayız. Üstelik Van'ın dahil olduğu 6. Bölge teşvikleri, sunduğu desteklerle yatırımcıya tarihin en büyük avantajlarını sağlıyor. Bunun yanı sıra devletimizin yatırımcı ve destekleyici kurum kuruluşları üzerinden sağlanan hibe ve destekler, yeni sürdürülebilir yatırımlar için olağanüstü fırsatlar sunmaktadır. Sanayicilerimiz yatırımlarını OSB bünyesinde hayata geçirdiklerinde hem kendileri kazanacak hem memleketimiz kazanacak hem de gençlerimiz doğduğu topraklarda doymuş olacak."

"Van'a yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımlardır"

Göç dalgasını durdurmanın yerel ve ulusal yatırımcıların elinde olduğunu belirten Aslan, "Bu gidişatı durdurmak ve tersine çevirmek bizim elimizde. Gelin; gücümüzü, tecrübemizi ve yatırımlarımızı kendi topraklarımızda, Van OSB çatısı altında birleştirelim. Van'a yapacağımız her yeni yatırım, bir gencimizin memleketinde kalması, ailesinin yanında geleceğini güvenle inşa etmesi demektir. Kendi insanımıza iş, AŞ ve umut olmak zorundayız" dedi.

Yatırımcılara güçlü çağrı

Başkan Memet Aslan, Van'ın sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Şehrimizin kalkınması, sanayimizin büyümesi ve gençlerimizin geleceği için tüm Vanlı iş insanlarımızı ve sanayicilerimizi Van'a, memleketimize değer katmaya davet ediyorum. Gün, kendi memleketimize, kendi insanımıza ve geleceğimize sahip çıkma günüdür" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van OSB Başkanı'ndan Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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