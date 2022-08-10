VANTB Başkanı Süer'den Vali Balcı'ya destek - Son Dakika
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VANTB Başkanı Süer'den Vali Balcı'ya destek

10.08.2022 09:22
VANTB Başkanı Süer'den Vali Balcı'ya destek

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Vali Ozan Balcı'nın '5 milyon koyunu Van'ın meralarıyla buluşturacağız' sözlerine destek vererek, "Bu çalışmayı, küçükbaş hayvancılık konusunda atılmış ciddi bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz" dedi.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Vali Ozan Balcı'nın '5 milyon koyunu Van'ın meralarıyla buluşturacağız' sözlerine destek vererek, "Bu çalışmayı, küçükbaş hayvancılık konusunda atılmış ciddi bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı'nın bir açılış töreninde, "1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve sıfır faizli koyun kredisi ile inşallah hedefimiz 5 yılda 5 milyon koyunu sağlayarak Van'ın meralarıyla buluşturacağız" sözleri kentte olumlu karşılandı. Vali Balcı'nın bu girişimlerine tam destek verdiklerini açıklayan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, hayvancılık sektörünü canlandıracak her türlü projeye olumlu yaklaştıklarını söyledi. Vali Balcı'nın bu girişimlerinin kentte hayvancılığı daha da canlandıracağını belirten Süer, "Valimizin '5 yılda 5 milyon küçükbaş hayvanı Van meralarıyla buluşturacağız' sözleri çiftçiler için umut olmuştur. Bu adımı, hayvancılık adına atılmış ciddi bir adım olarak değerlendiriyor ve bu konuda valimizi destekliyoruz" dedi.

Geçmiş yıllarda Van'ın yurtdışına hayvan ihraç ettiğini hatırlatan Başkan Süer, "Bilindiği üzere küçükbaş hayvan konusunda Türkiye'de birinci sıradayız. Bu ve buna benzer projeler kentteki hayvancılığı daha da canlandıracağı gibi istihdama da büyük katkı sunacak. Atılan bu adımların ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısını çok daha yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Burada başlatılacak olan bu proje, sadece kentimizde değil, bölgedeki hayvancılığı da canlandıracaktır. Bu çerçevede projenin hayata geçmesinde başta valimiz olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve Van Ticaret Borsası adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Balcı, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VANTB Başkanı Süer'den Vali Balcı'ya destek - Son Dakika

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