Van Esob Başkanı Adıyaman: "Küçük Esnaf Güçlenmezse Şehir Ekonomisi Ayakta Kalamaz"

24.05.2026 14:36  Güncelleme: 15:16
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eser Adıyaman, küçük esnafın ekonomik kriz ve finansmana erişim sorunu nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, yerel alışverişin şehir ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eser Adıyaman, "Yerel esnaftan yapılan alışveriş yeniden bu şehrin ekonomisine dönüyor. Küçük esnaf güçlenmezse şehir ekonomisi ayakta kalamaz" dedi.

Adıyaman, Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yaptı.

Küçük esnafın hem ekonomik kriz hem de finansmana erişim sorunu nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını söyleyen Adıyaman, uzun süredir beklenen, yapılandırmaların faizli şekilde sunulmasının çözüm olmadığını belirtti.

Sigara satışlarında kartlı ödemelerden alınan komisyon ücretlerinin esnaf üzerinde ek yük oluşturduğunu kaydeden Adıyaman, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Kentte açılan fuarların da yerel esnafa zarar verdiğini savunan Adıyaman, denetimsiz satışlara ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi

"SEYYAR SATICILARA ÇARE BULUNSUN"

Bayram öncesinde yurttaşlara çağrıda bulunan Adıyaman, "Yerel esnaftan yapılan alışveriş yeniden bu şehrin ekonomisine dönüyor. Küçük esnaf güçlenmezse şehir ekonomisi ayakta kalamaz" dedi. Seyyar satıcılar konusunda da düzenleme talebinde bulunan Adıyaman, bu kişilere belirli alanlar tahsis edilmesi gerektiğini ifade ederek, kontrolsüz satışların esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

Van Bakkallar ve Manavlar Esnaf Sanatkarları Odası Genel Sekreteri Engin Adıyaman ise mahalle esnafının yalnızca ticaret yapmadığını, aynı zamanda güven ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, "Esnaf yaşarsa mahalle yaşar, mahalle yaşarsa şehir yaşar" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca belediyeler tarafından alınan yüksek evsel atık vergileri, stopaj kesintileri, SGK primleri ve yüksek faizli krediler eleştirildi. Esnaf için uzun vadeli yapılandırma, faizlerin silinmesi ve "can suyu kredisi" adı altında destek paketleri talep edildi.

"3 harfliler elinizi ekmeğimizden çekin" pankartının açıldığı açıklama yerel esnafa destek sloganlarıyla son buldu."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

