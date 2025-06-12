Varis Hastalığından Kurtulmanın Yolları - Son Dakika
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Ekonomi

Varis Hastalığından Kurtulmanın Yolları

12.06.2025 11:04
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Doç. Dr. Emir Cantürk, varisin tedavi edilebileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Medipol Koşuyolu Hastanesinden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emir Cantürk, doğru tanı ve güncel tedavi yöntemleriyle varis hastalığından kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cantürk, bacaklardaki ağrı ve şişlikleri "geçer" diye görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Cantürk, toplumda sanılandan çok daha yaygın olan varisin, sadece estetik bir kaygı değil, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen önemli bir damar hastalığı olduğuna işaret etti.

Kadınlarda daha sık görülen varisin, son yıllarda erkeklerde de artış gösterdiğini kaydeden Cantürk, doğru tanı ve güncel tedavi yöntemleriyle hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Varisin özellikle kadın ve yaşlılarda daha çok görüldüğünü belirten Cantürk, "Varis toplar damarlar içindeki kan akışının yön değiştirmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Normalde ayaktan kalbe doğru olan kan akışı, varisli hastalarda tersine dönüyor ve bu durum kaçak olarak tanımlanıyor. Fizik muayene ve ultrasonografik değerlendirmeyle bu sorunun kolayca tespit edebiliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Hastalar aynı gün ayağa kalkabiliyor ve taburcu edilebiliyor"

Hastanın varis durumuna göre karar verilen tedavide üç ana yöntem olduğunu aktaran Cantürk, şu bilgileri paylaştı:

"Damarı çıkarabiliriz, yakabiliriz ya da tıkayabiliriz. Damar çıkarma, klasik ve hala geçerliliğini koruyan bir yöntem. Yakma işlemini ise lazer ya da radyofrekansla yapıyoruz. Radyofrekans ve özellikle lazer genişlemiş damarlar için çok etkili. Bu yöntemle aynı seansta her iki bacağa da müdahale edebiliyoruz. Hastalar aynı gün ayağa kalkabiliyor ve taburcu edilebiliyor."

Cantürk, kılcal damarlar içinde konforlu ve hızlı sonuç veren bir tedavi yöntemi uyguladıklarını vurgulayarak, köpük tedavisinin anestezi gerektirmeyen, 15 dakika süren ve özellikle kış aylarında tercih edilen bir yöntem olduğunu ifade etti.

"Ameliyattan sonra 4 saat içinde yürümeye başladım"

Medipol'de varis tedavisi gören 28 yaşındaki Tuğçe Çiçek, yaklaşık 2 yıl önce bacak ağrılarının çok arttığını ve Doç. Dr. Emir Cantürk'e başvurduğunu belirtti.

Çiçek, "Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Kendisinin yaklaşımı bana çok güven verdi. Ameliyattan sonra 4 saat içinde yürümeye başladım, 6 saat sonra taburcu oldum. Diz kapağı ağrılarım, bacaklardaki ödemim geçti. Şu an kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Varis, Son Dakika

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