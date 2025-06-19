Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu\'ndan Vatan Bilgisayar\'a 21 milyon lira ceza
19.06.2025 17:38
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Rekabet Kurumu, Vatan Bilgisayar'a rakipleriyle bilgi paylaşımı nedeniyle 21 milyon lira ceza verdi. Şirket, uzlaşma yolunu seçerek cezada yüzde 25 indirim aldı.

Rekabet Kurumu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

REKABET KURULU'NDAN VATAN BİLGİSAYAR'A CEZA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.

Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.Vatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.

21 MİLYON LİRA CEZA

Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Bilgisayar, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Güngör:
    su gsm operatorlerine neden ceza yok.. dernek kurmuslar ne ise yaroyor o dernek vs tekel jer yerde .. en ufak bi ilcede 3 halinyikamaci olsa misal bi sure sonra hadi aramizda anlasaloma donuyorlar vsvs 45 1 Yanıtla
  • ender3316:
    halkına düşman tek hükümet ucuz bişey alamıcakmı millet 13 10 Yanıtla
  • yol yolcu :
    bunun arkasından altı aya kalmaz vatan bilgisayardan konkordato gelir.. niyeyse içimde öyle bir his var..! 13 1 Yanıtla
  • kaba osmanoğlu:
    ellerine sağlık... 9 1 Yanıtla
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