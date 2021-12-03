Üye Girişi
Vatandaş: "20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar" - Son Dakika

Vatandaş: "20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar"

03.12.2021 13:58
Vatandaş: "20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istavrit ve kolyos balığının fiyatı 25 ile 30 lira arasında satılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istavrit ve kolyos balığının fiyatı 25 ile 30 lira arasında satılıyor. Balık fiyatlarıyla ilgili konuşan bir vatandaş, balığın sağlığa çok faydalı olduğunu ifade ederek, insanların 20-30 liraya hamburger tükettiğini fakat aynı fiyata bir kilogram balık tüketmediğinden yakındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos fırtınasıyla birlikte balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları bir anda yükselişe geçmişti. Lodosun dinmesinin ardından vatandaşlar daha ucuz fiyata balık yemek için tezgahlarda göz gezdiriyor. Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki seyyar balık satıcıları genel olarak, istavrit ve kolyoz balığının kilogram fiyatı 25 ile 30 lira arasında değişiyor.

Balık satıcıları, lodos fırtınasının düşmesiyle balık fiyatlarının da düşmeye başlayacağını ifade ederek, vatandaşları balığa doyurmayı amaçladıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise balığın sağlığa çok faydalı olduğunu buna karşın aynı fiyatta vatandaşın balık yerine hamburger tükettiğinden yakındı.

Kilosu 25-35 TL arasında satılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan seyyar arabayla balık satışı yapan Hasan Zeytin, "Balık çok az çıkmaktadır. Bunun sebebi de balık fiyatları artışa geçti. Bugün kolyoz balığı 25-30 liradan istavrit 25-30 liradan satılmaktadır. Bunun bollaşmasını bekliyoruz. Bazı arkadaşlarımız pahalılıktan dolayı dışarı çıkamıyor. Allah'ın izniyle balık bollaşırsa insanlarımıza bol bol yedirmeye çalışacağız. Bir parça ekmek kazanalım diye birer sandık balık satmaya çalışıyoruz. İnşallah bollaşırsa, vatandaşlarımız daha ucuza balık yiyecek" dedi.

"Bu seferde kızanların kafaları çalışmıyor"

Vatandaşlardan Gürkan Demir ise balık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lodos çıktıktan sonra bizde balığa biraz ara verdik. Çünkü fiyatlar biraz pahalıydı. Ama şimdi rüzgarlar gitti lodoslar bitti. İnşallah balık fiyatları da ucuzlayacak. Bizde inşallah balık yemeye devam edeceğiz. Ama insanlar ucuzluktan ziyade genelde kadınlar evde balık pişirmek istemiyorlar. Kokuyor diyorlar ama sağlığımız için balık yememiz lazım. Kızanları götürüyorlar alışveriş merkezlerine hamburger yemeğe, patates kızartması yemeğe. Bir kilogram balık 20 lira, bir tane hamburger 20 lira. Ama balık yemeye geldiği zaman ev kokuyor gibi bahaneler üretiyorlar. Bu seferde kızanların kafaları çalışmıyor. Deniz ülkesi olmamıza rağmen balık yememiz gerekirken, ne bileyim çokta yenen bir şey olmuyor insanlarda. Hem uygun hem de sağlıklı bir şey yani tüketelim bunları. Ben de vatandaş olarak bu duruma çok kızıyorum ve balık tüketen biriyim. Çocuklarıma da her zaman yediren biriyim. İnşallah faydalı olur bu konuşmamız insanlarda yesinler yani. İnternete yazın faydalarını görsünler. Yani biraz da parayı bahane etmesin insanlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Vatandaş: 20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar
Vatandaş: 20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar
Vatandaş: 20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar
Vatandaş: 20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar
Vatandaş: 20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar
Vatandaş: 20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar

Tekirdağ, Lodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaş: '20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir 15:01 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor 14:52 Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı 14:35 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı 14:24 Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti 12:42 Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 11:44 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
14:50 Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü
14:33 İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!
14:22 Gökten ölü kuşlar yağdı!
14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
Milyonlarca kişiyi büyük şaşkınlığa uğratmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sırrı çözüldü Milyonlarca kişiyi büyük şaşkınlığa uğratmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sırrı çözüldü         
15:01
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü         
14:50
Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
14:24
Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi         
14:10
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaş: "20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement