Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi - Son Dakika
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Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi

24.09.2022 18:30

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni açılan bir mağazanın ilk gününe özel yapılan ucuz halı kampanyasında vatandaşlar birbirini ezdi. Saatlerce kuyruk bekleyenler kapıların açılmasıyla birlikte izdihama neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı. Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu.

HALILAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Mağaza yetkilileri birer tane alınması yönünde uyarılarda bulundu. Mağazadaki halılar kısa sürede tükendi. Mağaza önündeki kuyruk ve izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi - Son Dakika
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