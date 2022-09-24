Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı. Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi - Son Dakika

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