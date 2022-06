Prof.Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü

KORONAVİRÜS salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vehbi Koç Vakfı tarafından 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü verildi.

Her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği Vehbi Koç Vakfı Yeni Nesle Umut Cesaret ve İlham Veren İnsanlığa Üstün Hizmet Ödül Töreni Koç Üniversitesi'nde yapıldı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Düzenlenen törende ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.

Törende konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, "Ödülümüzü, küresel veya bölgesel çapta etkili, önemli sorunların aşılmasında ve insanlık için yeni imkanların yaratılmasında önemli başarılar elde eden kişilere vereceğiz. Hiç kuşkusuz, tüm dünyada kendilerini böyle ideallere adayan, son derece değerli insanlar var. Ancak Koç Topluluğu, Vehbi Bey'in "Önce Ülkemö şiarıyla kurduğu, bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterse de her şeyini öncelikle bu topraklara, bizim insanımıza borçlu olan bir ilke ile çalışmakta ve yaşamakta. Bu nedenle, çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz. Böylece, bugün maalesef akıllarında geleceğe ilişkin pek çok soru işareti olduğunu bildiğim pırıl pırıl gençlerimize 'Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz' azmini aşılayacağımıza, onlara güç ve ilham vereceğimize inanıyoruz. Öncü ve örnek olma ilkesiyle hareket eden, attığı her adımda ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği "Vehbi Koç Ödülüö kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilkini hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin kazandı" diye konuştu.

"ÖDÜLÜN BİRÇOK İNSANA İLHAM VERMESİNİ VE MOTİVASYON SAĞLAMASINI UMUYORUZ"Törende konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci "Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azim ile ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı'nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz" diye konuştu.

"TEK BİR İNSANI KURTARABİLİRSENİZ, İNSANLIĞI DA KURTARABİLİRSİNİZ"Prof. Dr. Uğur Şahin ise şöyle konuştu: "İnsani konulara verdiği katkılardan dolayı Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk. Özlem'in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum: En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıp ile insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: 'Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz" ifadelerini kullandı.