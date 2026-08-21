Vergi Borçları için Taksitlendirme Başvuruları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vergi Borçları için Taksitlendirme Başvuruları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mükellefler, vergi borçlarını 72 aya kadar taksitlendirmek için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapmalı.

Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, vergi dairelerine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin başvuru süreci devam ediyor.

Düzenlemeyle, vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.

Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları, tecil kapsamına girmiyor. Söz konusu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları da kapsamda bulunmuyor.

Yapılacak taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.

72 aya kadar taksit imkanı

Mükellefler, KDV dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak uygulanıyor.

Düzenlemeden yararlanmak için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor.

Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını burada görebiliyor. Bu kapsamda mükellefler, kendisi için uygun taksit seçeneğini tercih ederek başvurusunu tamamlayabiliyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını son güne bırakmaması önem taşıyor.

Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek. İzleyen taksitler de bu ayı takip edecek şekilde aylık yapılacak.

Borçlara ilişkin taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş olacak. Fakat bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni sayılmayacak.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vergi Borçları için Taksitlendirme Başvuruları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:30:26. #7.13#
SON DAKİKA: Vergi Borçları için Taksitlendirme Başvuruları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.