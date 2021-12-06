Üye Girişi
Vergi iadesinde sevindiren gelişme - Son Dakika

Vergi iadesinde sevindiren gelişme

06.12.2021 12:21
Vergi iadesinde sevindiren gelişme

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, zirai desteklemelerden yüzde 4 oranında kesilen stopaj vergisinin iadeleri için üreticilere Vergi Dairesine başvurma çağrısında bulundu.

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, zirai desteklemelerden yüzde 4 oranında kesilen stopaj vergisinin iadeleri için üreticilere Vergi Dairesine başvurma çağrısında bulundu.

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemelerinden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesine dair yeni gelişmeler yaşandı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, stopaj vergisinin geri ödenmesine ilişkin Vergi Dairesinde başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

Vergi Usul Kanununda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketinin 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Aydemir, yasayla ayrıca son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesinin kararlaştırıldığı belirtti. İzlenecek yol haritası hakkında konuşan Aydemir, "Bu konuda bize geçtiğimiz haftalarda çok farklı bilgi aktarımı oldu. Şuan ki süreçte net olan, üreticilerimizin bu iadeleri alabilmeleri için Vergi Dairesi'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular başladı. Çiftçilerimiz, kimlikleri ve banka hesap numaraları (İBAN) ile birlikte dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar Vergi Dairesi'nden temin ederek müracaatlarını yapabilirler" dedi.

Çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulamanın kaldırıldığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir; "Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 yılına kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar TL'lik ödeme yapılacak. Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 TL ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı" dedi.

31 Aralık son gün

Bu haktan yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı kişilerin dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerektiğine dikkat çeken Aydemir, "Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu çalışmada, son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin kanuni faiziyle iadesi, pandemide zor günler geçiren çiftçilerimize can suyu olacak" dedi.

ÇKS kaydı şart

Kesilen vergilerin geri iadesine ilişkin en önemli konunun, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) olduğuna işaret eden Mehmet Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kanundan faydalanılabilmesi için öncelikle ÇKS'de kayıtlı olunmalı. Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir. Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir. Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor. Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek. Faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak." - BURSA

Vergi iadesinde sevindiren gelişme
Vergi iadesinde sevindiren gelişme

Mehmet Aydemir, Ziraat Odası, Çiftçi, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vergi iadesinde sevindiren gelişme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı 13:48 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız! 13:33 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız! Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu 12:43 Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu

Son Dakika Haberleri
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
13:47 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar!
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
13:07 Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
13:02 Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!
12:54 Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı!
12:47 Asgari ücret toplantılarında ikinci viraj yarın: Türk-İş evsahibi
Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi         
13:50
2022 yılında şansı dönecek burçlar! 2022 yılında şansı dönecek burçlar!         
13:40
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!         
13:14
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 13:58:24. #1.12#
SON DAKİKA: Vergi iadesinde sevindiren gelişme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement