Veteriner hekimler, yaban hayatının korunması için önlemlerin uygulanmasını istedi - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, her canlının ekosistemde bir görevi ve varlığının önemi olduğunu belirterek, yaban hayatındaki türlerin korunması için gerekli önlemlerin uygulamaya konulmasını talep etti.

Eroğlu, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehdit altındaki türlere ilişkin verilerine değindi.

Yaban hayatında 8 bin 400'den fazla fauna ve flora türün kritik derecede tehlikede olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"IUCN verilerinde 40 binden fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmiştir. 30 bine yakın türün ise yok olma tehdidi altında ya da savunmasız, yani hassas kategorisinde olduğu görülmektedir. Bu tahminlere dayanarak da 1 milyondan fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülmektedir. Ülkemizde 10 binden fazla bitki türü, 170'ten fazla memeli türü, 470 kuş türü, 480 deniz balığı, 350 kelebek, 106 sürüngen ve 80 binden fazla omurgasız tür yaşamakta, bu türlerin 400 kadarının ise yok olma tehdidi altında olduğu bilinmektedir."

Eroğlu, türler arasındaki ilişkilerin ve bağların tam olarak çözümlenemediğinin de farkında olunarak, mutlaka her canlının ekosistemde bir görevi, dolayısıyla varlığının önemi olduğunu kabul edilerek yaban hayatındaki türlerin korunması için gerekli önlemlerin uygulamaya konulmasını istedi.

"Yaban hayvanlarına yönelik ticari faaliyetler kontrol altında tutulmalı"

Yaban hayatını korumanın öneminin tüm kamuoyu tarafından anlaşılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Herkes birey olarak yaban hayatındaki türlere saygı duyması gerektiğini bilmelidir. Çünkü sadece mevzuat uygulayıcıları değil bireyler olarak hepimiz ekosistemimiz için sorumluluklarımızı yerine getirmeli ve tarafımızı seçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, turizm amaçlı etkinliklerden yaban hayatına zarar verecek şekilde yürütülenlere tepki göstermenin ekosistemi korumak adına önemli olduğunu, yaban hayvanlarına yönelik her türlü ticari faaliyetin uluslararası yasalar kapsamında kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Yaban hayatına dair tüm unsurların korunmasının veteriner hekimlerin görevi olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu açıdan 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'ne dair farkındalık oluşmasını önemsiyoruz. Bugünden itibaren yaban hayatı koruma faaliyetlerinde anahtarımız, ekosistemin restorasyonu ve sürdürülebilir yaşamın sağlanması için tüm türlerin varlığını doğal denge çerçevesinde sürdürülebilir kılmak olmalıdır. Yok ettiğimiz her türle yok oluşumuzu hızlandırdığımızı, yaban hayatından taraf olmazsak sonunda bertaraf olacağımızı unutmamalıyız."