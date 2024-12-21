Veteriner Hekimleri Mesleki Haklarını Tartıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Veteriner Hekimleri Mesleki Haklarını Tartıştı

TVHB, oda başkanlarıyla Ankara'da toplandı, veteriner hekimlerin hakları ve barınak sorunları konuşuldu.

21.12.2024 13:16
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 51. Dönem Oda Başkanları Toplantısı, 70 ilin oda başkanlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, başkentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni dönemin yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Eroğlu, sağlık hizmetleri sınıfındaki veteriner hekimlerin de mesleki haklar açısından beşeri sağlık meslek grubuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet, çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaş ve özlük haklarındaki kayıplar, uzmanlık eğitiminin başlatılamaması gibi yasal ve yapısal düzenlemeler dikkate alınmazsa ülke kaybedecektir. Ülke hayvancılığı, toplum sağlığı zarar görmeye devam edecektir." dedi.

Bütün belediyelerle işbirliğine açık olunması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sokağa terk edilen hayvanları korumak ve onları konforlu alanlarda yaşatmanın, sadece mesleki değil, insani bir görev olduğu bilinciyle hareket edilmeli. Bu canların, tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılarak, uygun yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmesini sağlayacak girişimlerde bulunulmaya devam edilmeli."

"Olumsuzlukların veteriner hekimlerimize mal edilmesi kabul edilemez"

Eroğlu, son günlerde bazı illerde belediye barınaklarında yaşanan olayların kamuoyunda haklı bir hassasiyet oluşturduğuna dikkati çekerek, bu durumun veteriner hekimlik mesleğini ve meslektaşlarını haksız şekilde hedef haline getirdiğini bildirdi.

Belediye barınaklarında yaşanan sorunların temelinde, mevzuata uygun olmayan yönetim anlayışları, yetersiz kaynak tahsisi ve personel eksikliği gibi yapısal problemlerin yer aldığını ifade eden Eroğlu, "Bu eksikliklerin doğurduğu olumsuzlukların fedakarca görev yapan veteriner hekimlerimize mal edilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yerel yönetimler ve ilgili kurumların, barınaklarda hizmet veren veteriner hekimlere ve diğer çalışanlara yönelik gerekli destek ve kaynakları sağlaması gerektiğini belirten Eroğlu, barınak yönetimi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin elzem olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Ali Eroğlu, Ekonomi, ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Veteriner Hekimleri Mesleki Haklarını Tartıştı - Son Dakika

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