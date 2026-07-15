Vezirköprü\'nün yöresel ürünleri markalaşıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yöresel ürünlerin ekonomik değerini artıracak önemli bir projede imzalar atıldı.

"Vezirköprü Yöresel Ürünlerinin Katma Değerinin Artırılması ve Markalaşması Teknik Destek Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün katılımıyla düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Projeyle birlikte Vezirköprü'ye özgü yöresel ürünlerin markalaşma süreçlerine teknik destek sağlanacak. Ayrıca ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, üreticilerin rekabet gücünün artırılması ve yerel ürünlerin ulusal pazarlarda daha güçlü şekilde yer alması hedefleniyor.

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Murat Gül, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle'ye iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mehlika Dicle ise projenin, Vezirköprü'nün yöresel ürünlerinin markalaşmasını destekleyerek katma değerini artırmayı ve üreticilerin rekabet gücünü geliştirmeyi amaçladığını belirtti. - SAMSUN