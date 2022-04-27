(VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

(VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor

27.04.2022 17:07
(VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 2003 yılından bu yana 1677 "kara noktada" yapılan iyileştirmelerle kazaların azaltılması sağlanırken 28 noktada çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 2003 yılından bu yana 1677 "kara noktada" yapılan iyileştirmelerle kazaların azaltılması sağlanırken 28 noktada çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KGM sorumluluğundaki yol ağı 3 bin 633 kilometre otoyol, 30 bin 965 kilometre devlet yolu ve 34 bin 29 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 627 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1677 kaza kara noktasında ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl itibarıyla KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 28 kaza kara noktası daha iyileştirilmiş olacak.

Yollardaki trafik güvenliğini artırmak amacıyla KGM'de 2003-2021 yıllarında yaklaşık 425 milyon metrekare yatay işaretleme, 2,5 milyon metrekareden fazla düşey işaretleme, yaklaşık 29 bin kilometre otokorkuluk, 4 bin 217 kilometre sarsma bandı uygulaması yapıldı.

Bu yıl ise bölünmüş yollar başta olmak üzere otoyol, devlet ve il yollarında 2 bin kilometre otokorkuluk yapımının tamamlanması, 650 kilometre sarsma bandı uygulaması gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, 28,8 milyon metrekare yatay, 143 bin metrekare düşey işaretlemenin de bitirilmesi hedefleniyor.

"İyileştirilen yerlerde kazaların azaldığı görülüyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, "kaza kara noktası" kavramının dünyada trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği ve genel olarak belli bir kaza türünde yoğunlaşma görülen yerleri tanımlamak için kullanıldığını söyledi.

Kazaların meydana geldiği her noktanın "kara nokta" olarak değerlendirilmediğini ifade eden Erkoç, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla bugüne kadar yapılan çalışmalarla kaza kara noktasının iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor. Söz konusu noktalarda meydana gelen kazalarda ise suçun büyük oranda sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor." diye konuştu.

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda, kavşakların ve benzeri kara yolu parçalarının öncelikle tespit edilerek, buralarda varsa yol kusuru, yol çevresi olumsuzluklarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, bu kesime has yol kullanıcısı davranışlarının bilgilendirme ve denetimlerle ortadan kaldırılarak can kayıplarının önlenmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Erkoç, Ramazan Bayramı tatillerinde gerek şehirler arası gerek şehir içindeki trafikte yoğunluğun artmasından dolayı sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirerek, bayramda yolların kan gölüne dönmemesi için sürücüleri, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Aydın Erkoç, trafik kazalarını azaltmak için KGM tarafından iyileştirme çalışmaları devam eden kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
(VİDEO-GRAFİK) 57. Piyade Alayı Türk milletinin kalbinde (VİDEO-GRAFİK) 57. Piyade Alayı Türk milletinin kalbinde MERSİN'E GEMİYLE GETİRİLEN 30 METRELİK REAKTÖR KAZANI, KARA YOLU İLE ADANA'YA TAŞINIYOR MERSİN'E GEMİYLE GETİRİLEN 30 METRELİK REAKTÖR KAZANI, KARA YOLU İLE ADANA'YA TAŞINIYOR

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi (VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: (VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement