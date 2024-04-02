Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 10.178,25 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.178,25 seviyesinden işlem gördü.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 10.184,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.179,00 puan oldu.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Gaziköy'de bulunan '48. Etap' adlı jeotermal alanın ihalesini yapacak. İhale, 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da MTA İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Mersin'de çiftçiler, üzüm bağlarının altına fasulye gibi farklı ürünler dikerek çift ürün hasadı yapıyor. Bu yöntemle hem ikinci bir gelir elde ediliyor hem de üretime katkı sağlanıyor. Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, çift ürünün her zaman kazançlı olduğunu belirtiyor.
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izliyor.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,2580 lira, satış fiyatı ise 32,2600 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,6040 lira, satış fiyatı ise 34,6060 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 34,4470 lira idi.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İhaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, şirketlerin satış sürecinin TMSF eliyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, holding tarafından yapılan açıklamalar haricindeki söylentilerin dedikodu olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Goldman Sachs analistlerine göre, Türk Lirası seçimlerin ardından artan sermaye akımlarıyla daha iyi performans sergileyecek. Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarının devam edeceği mesajları pozitif karşılandı.
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