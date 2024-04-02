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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 10.178,25 puandan başladı. Analistler, küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

02.04.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 10.178,25 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.178,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 10.184,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.179,00 puan oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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