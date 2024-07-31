VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 12.000,00 puandan başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 12.000,00 seviyesinden işlem gördü. Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı.

31.07.2024 09:31
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 12.000,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 12.000,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,15 azalışla 12.045,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,1 düşerek 12.029,00 puana geriledi.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.100 ve 12.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

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