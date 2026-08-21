VİOP'ta BIST 30 Endeksi Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Güne Artışla Başladı

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Ağustos vadeli endeks kontratı açılışta %0,09 artışla 16.616 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,09 artışla 16.616,00 puandan başladı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 azalışla 16.600,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürdü ve yüzde 0,1 gerileyerek 16.577 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 artarak 16.616,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Güne Artışla Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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