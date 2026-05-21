VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

21.05.2026 09:54
BIST 30 haziran vadeli kontratı %0,22 artışla 16.550,00'dan işlem görüyor. Yatırımcılar veri takibi yapıyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,22 yükselişle 16.550,00 başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,28 artışla 16.513,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.585,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.550,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalması ve güçlü gelen Nvidia bilançosuyla risk iştahı yeniden artarken, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

