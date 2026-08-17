VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

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Ağustos vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,16 artışla 16.239,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,16 artışla 16.239,00 puandan başladı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,14 artışla 16.213,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 0,08 yükselerek 16.226,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artarak 16.239,00 puandan işlem görüyor. Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme sağlanamamasının etkisiyle haftaya temkinli başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında, 16.300 ve 16.400 puanın direnç, 16.100 ve 16.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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